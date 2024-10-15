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Украина сыграла вничью с Чехией в матче Лиги наций

Украина сыграла вничью с Чехией в Лиге наций со счетом 1:1

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Kacper Pempel/Reuters

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе «Вроцлав Арена» в Польше и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме отличился полузащитник сборной Чехии и клуба «Виктория Пльзень» Лукаш Черв на 18-й минуте. Еще один гол чехов был не засчитан — на 45+3-й минуте защитник «Спарты» Мартин Витик оказался в положении вне игры. Украина спаслась благодаря пенальти, который на 53-й минуте реализовал нападающий «Ромы» Артем Довбик.

Украина и Чехия играют в Лиге B в группе 1 вместе с национальными командами Грузии и Албании. После четвертого тура чехи возглавляют квартет с семью очками. Украина занимает последнюю строчку — у них четыре балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре Украина сыграет в гостях против Грузии. Игра состоится 16 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Чехия также на выезде сыграет с Албанией, встреча также начнется в 22:45 мск.

Ранее Грузия проиграла Албании в матче Лиги наций.

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