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Германия обыграла Нидерланды в матче Лиги наций

Германия обыграла Нидерланды со счетом 1:0 в матче Лиги наций

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Thilo Schmuelgen/REUTERS

Сборная Германии обыграла национальную команду Нидерландов в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч со второй попытки забил нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг на 63-й минуте. Первое его взятие ворот уже на 2-й минуте было отменено из-за офсайда.

Германия и Нидерланды играют в Лиге A в группе 3 вместе с национальными командами Венгрии и Боснии и Герцеговины. После четвертого тура Германия возглавляет турнирную таблицу с десятью очками. Нидерландцы идут вторыми с пятью баллами — столько же у занимающей третью строчку Венгрии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре Германия сыграет дома против сборной Боснии и Герцеговины. Игра состоится 16 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Нидерланды в тот же день сыграют на своем поле с Венгрией, встреча также начнется в 22:45 мск.

Ранее Грузия проиграла Албании в матче Лиги наций.

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