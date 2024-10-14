Зарема высмеяла менеджмент «Спартака» на фоне слухов о Суперлиге

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высмеяла менеджмент команды на фоне возможных слухов о возобновлении проекта Суперлиги. Ее слова приводит Metaratings.

«Талантливым менеджерам «Спартака» нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу. Даже с братской «Црвеной звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо боятся», — заявила Зарема.

14 октября стало известно, что футбольная Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года. Организаторы заявили, что не исключает возможности приглашения в Суперлигу клубов из России.

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее Зарема обвинила «Спартак» в равнодушии.