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Звездный рэпер одним словом оценил переход Пьянича в ЦСКА

Рэпер Баста: Пьянич – топ-усиление для ЦСКА

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый российский рэпер, а также владелец и президент клуба «СКА-Ростов» из Ростова-на-Дону, который он перевел из профессионального футбола в Медийную футбольную лигу, Василий «Баста» Вакуленко прокомментировал переход боснийца Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Я рад, что Пьянич перешел в ЦСКА. Любое такое усиление для армейцев — это большой праздник для болельщиков. Пьянич же — это топ-усиление для ЦСКА», — приводит слова болеющего за московских армейцев Вакуленко Legalbet.

ЦСКА подписал 34-летнего Пьянича 26 сентября. Полузащитник перебрался в Москву из «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В Европе боснийская звезда выступал за французский «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», а также испанскую «Барселону». В составе ЦСКА он дебютировал, выйдя на замену за пять минут до конца кубкового матча против «Пари НН» (2:0), после чего сыграл последние 15 минут встречи с «Динамо» (2:1) в Российской премьер-лиге.

Ранее Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина на полгода за драку с болельщиком.

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