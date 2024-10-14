«Барселона» просит бывшего тренера вернуть iPhone и iPad

Руководство испанской «Барселоны» попросило бывшего тренера команды Хави вернуть iPhone и iPad, которые клуб выдал ему и его штабу для личного пользования. Об этом сообщает Barca Universal.

Источник сообщает, что в клубе заявили, что техника от Apple принадлежит «Барселоне», и Хави с его тренерским штабом обязаны их вернуть.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал», набрав 95 очков. Второе место заняла «Барселона» с 85 баллами. «Жирона» стала третьей, набрав 81 очко.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс. При Хави «Барселона» завоевала титулы Ла Лиги и Суперкубка Испании.

В новом сезоне каталонская команда идет на первом месте с 24 очками после девяти туров. Команду тренирует Ханс-Дитер Флик.

Ранее стало известно, когда может стартовать футбольная Суперлига.