Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Барселона» просит бывшего тренера вернуть iPhone и iPad

«Барселона» хочет, чтобы бывший тренер Хави вернул выданные ему гаджеты

close
Albert Gea/Reuters

Руководство испанской «Барселоны» попросило бывшего тренера команды Хави вернуть iPhone и iPad, которые клуб выдал ему и его штабу для личного пользования. Об этом сообщает Barca Universal.

Источник сообщает, что в клубе заявили, что техника от Apple принадлежит «Барселоне», и Хави с его тренерским штабом обязаны их вернуть.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал», набрав 95 очков. Второе место заняла «Барселона» с 85 баллами. «Жирона» стала третьей, набрав 81 очко.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс. При Хави «Барселона» завоевала титулы Ла Лиги и Суперкубка Испании.

В новом сезоне каталонская команда идет на первом месте с 24 очками после девяти туров. Команду тренирует Ханс-Дитер Флик.

Ранее стало известно, когда может стартовать футбольная Суперлига.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами