Украинского шахматиста дисквалифицировали за мошенничество

Украинский шахматист Кирилл Шевченко, представляющий Румынию, дисквалифицирован на чемпионате Испании по шахматам за мошенничество. Об этом сообщает Chess.com.

Шевченко попал под подозрение после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира. Сообщается, что уроженец Украины очень часто выходил в туалет и долго находился в закрытой кабинке. Позже был найден телефон, которым, предположительно, пользовался Шевченко в ключевые моменты партии. Его обнаружила уборщица. Рядом с телефоном была записка: «Не трогать! Телефон оставлен посетителю, чтобы он ответил ночью!»

Судьи сравнили почерк с листами, на которых игроки записывают свои ходы, и заключили, что записка оставлена именно Шевченко.

14 октября оргкомитет соревнований дисквалифицировал Шевченко и аннулировал результаты двух сыгранных партий. Шахматист отрицает свою вину, однако подчинился решению оргкомитета турнира и вернул призовые.

Ранее Владимира Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве.