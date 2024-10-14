На курорте «Роза Хутор» завершился беговой фестиваль ROSA RUN

На курорте «Роза Хутор» завершился ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN, который проходил с 10 по 13 октября. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«Фестиваль ROSA RUN стал доброй традицией, которая ежегодно объединяет тысячи любителей бега. Рады, что люди со всей страны собираются на нашем мероприятии, чтобы проверить свои силы и создать уникальную атмосферу дружбы и взаимной поддержки. Хочу выразить благодарность всем участникам, а также курорту «Роза Хутор» за организацию», — заявил генеральный директор ROSA RUN Владимир Шейкин.

Каждый день программы был посвящен отдельному старту. В первый день состоялся забег на 6,8 км — ROSA PEAK с набором высоты 1150 метров. Во второй прошел ROSA QUEST — командный старт с сюжетной линией, участники которого проходили испытания и выполняли задания на различных станциях бегового маршрута.

Третий день фестиваля отметился ярким костюмированным забегом ROSA CARNIVAL: участники в костюмах инопланетян и космонавтов, героев любимых фильмов про будущее, стражей галактики и персонажей мультфильмов пробежали дистанцию 2,1 км. В рамках вечерней программы фестиваля состоялся вечер быстрых свиданий.

В четвертый день начинающие бегуны покорили 9,4 км с набором высоты до 700 метров в рамках ROSA GREEN TRAIL, уверенные спортсмены приняли участие в ROSA RED TRAIL на 16 км с набором высоты 1400 метров, а самые опытные попробовали свои силы в самом сложном старте — ROSA BLACK TRAIL на 28 км с набором до 2200 м.

Ранее завершился фестиваль триатлона IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024.