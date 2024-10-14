В Госдуме отреагировали на демонстрацию Вучичем флага России на матче Лиги наций

Депутат Государственной думы Светлана Журова предположила, что президент Сербии Александр Вучич показал российский флаг на матче Лиги наций, чтобы объяснить, что его заставили ранее подписать декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Многие эксперты были удивлены, я в том числе. Там прозвучала чуть ли не осуждающая нас риторика. Мы были уверены, что Вучич с Россией, но то, что произошло, непонятно многим. Может, таким образом он хотел показать, что его заставили», — заявила Журова.

12 октября Вучич продемонстрировал шарф с флагом России на матче сербов против сборной Швейцарии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций. После исполнения национальных гимнов находившийся на трибунах Вучич поднял шарф с объединенными флагами России и Сербии.

«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперед, «орлы», — написал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который опубликовал это видео в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сборная Сербии играла с национальной командой Швейцарии на стадионе «Дубочица» в сербском городе Лесковац. Поединок завершился со счетом 2:0, голами в этом матче отметились швейцарский игрок Нико Эльведи, который срезал мяч в свои ворота, и Александр Митрович.

Ранее иностранный игрок ЦСКА назвал странную черту россиян.