Футболистов сборной Нигерии удерживают в заброшенном аэропорту

Футболисты сборной Нигерии не могут добраться на матч Кубка африканских наций против Ливии. Они застряли в заброшенном аэропорту Аль-Абрак без еды, воды и связи. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи.

Прямо перед посадкой в Бенгази самолет в срочном порядке перенаправили в заброшенный Аль-Абрак. От него до нужного города необходимо было добираться несколько часов, однако Ливия не предоставила им транспорт. Также ближайшим отелям запретили селить футболистов из Нигерии.

Капитан команды Уильям Троост-Эконг публично назвал это позором и заявил о нежелании играть с Ливией, которая намеренно создала плохие условия.

«Правительство Ливии отменило одобренную посадку в Бенгази без причины. Они заперли двери аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. Все ради своих игр разума», — написал он в соцсетях.

Однако ливийцы нашли этому объяснение. По их словам, несколько дней назад Нигерия начала первой и задержала их в аэропорту на несколько часов.

Ожидается, что Нигерия бойкотирует этот матч из-за создания неприемлемых условий.

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