«Грань пройдена даже для медиафутбола»: экс-игрок ЦСКА согласился с арестом Литвина

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что согласен с административным арестом на 13 суток блогера Михаила Литвина за драку на матче шестого тура Winline Кубка лиги.

По его словам, скандал, связанный со случившейся потасовкой, способствует увеличению популярности медиафутбола.

«Этот шум-гам способствует продвижению медиафутбола. Нормальному футболисту там тяжело, к их условиям надо привыкать. Естественно, если грань пройдена, даже для медийного футбола, то должно последовать наказание. Пусть это послужит примером другим. Должны же быть какие-то рамки. Я понимаю, что он очень хороший блогер, но рамки все же должны как-то соблюдать», — заявил Масалитин.

Днем 12 октября Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Ранее Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина на полгода за драку с болельщиком.