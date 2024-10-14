«Можно говорить, что засудили»: чемпионка мира по боксу оценила судейство боя Бивол — Бетербиев

Чемпионка мира по боксу и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Наталья Рагозина в интервью «Газете.Ru» заявила, что считает полностью заслуженной победу Артура Бетербиева в поединке против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

По ее словам, нельзя выиграть данный титул, работая вторым номером.

«Стать абсолютным чемпионом мира — это очень тяжело, я это сама не понаслышке знаю. К цели этой Артур Бетербиев долго шел. Артура я знаю давно, когда он еще только начинал свою карьеру в любительском боксе. Мы с ним вместе тренировались и в парах стояли. Я болела за Артура. Для меня гордость, что он выиграл. Он выиграл реально по очкам, кто бы что ни говорил. Знаете, чемпиона не судят. Можно говорить, что [Бивола] засудили и так далее, но чтобы стать чемпионом мира, нельзя работать вторым номером. Дима работал вторым номером, а Артур работал первым номером. Да, пропускал и получал по голове Артур. Но он шел вперед, шел и бил, атаковал», — заявила Рагозина.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что команда Бивола намерена добиться пожизненного отстранения судьи боя с Бетербиевым.