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На Украине обвинили российский «Локомотив» в воровстве

На Украине обвинили московский «Локомотив» в воровстве названия и клубных цветов

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РИА Новости

Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров обвинил российский клуб «железнодорожников» в воровстве названия и клубных цветов, ответив, что его команда была основана раньше российской — в 1919 году. Его слова приводит OBOZ.UA.

«И когда некоторые пишут, мол, а почему вы не измените цвета, ведь это же цвета московской команды, нам, честно говоря, плевать на московский клуб, потому что, во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и эти цвета. Затем они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского «Локомотива» в Москву», — заявил Егоров.

Московский «Локомотив» основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший свое название.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 27 баллов и уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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