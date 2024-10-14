21-летний российский фигурист приостановил карьеру из-за усталости от спорта

21-летний российский фигурист Илья Яблоков объявил, что приостановил карьеру, и признался, что устал от фигурного катания в качестве действующего спортсмена. Его слова приводит ТАСС.

«Я приостановил карьеру, но продолжаю тренироваться, чтобы поддерживать форму для шоу, учу парные и танцевальные элементы. Буду все это совмещать с тренерской работой», — заявил Яблоков.

Фигурист тренировался в группе Виктории Буцаевой. На чемпионате России среди юниоров в 2021 году он завоевал золотую медаль. На взрослом чемпионате России — 2024, который прошел в декабре 2023 года, он стал девятым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции. Так Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Евгений Плющенко назвал место российских фигуристов в случае допуска на международные старты.