Названа причина, по которой Карпин недолюбливает журналистов

Помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Виктор Онопко назвал причину, по которой российский специалист может недолюбливать журналистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я помощник и могу в себе переваривать впечатления и переживания. На главном и в этом смысле больше нагрузка. Понятно, что иногда ему надоедает отвечать на одни и те же вопросы, особенно неграмотные», — заявил Онопко.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная сыграла всего семь официальных матчей.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее Карпин оценил свою работу в сборной России.