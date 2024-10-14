Головин выбросил в мусорку денежный бонус от «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил, как однажды выбросил в мусорную корзину денежный бонус от клуба, который был вручен игрокам в виде чека. Его слова приводит газета «Известия».

«Все так и было. Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все чуть изменилось. Теперь это переводится на карту», — заявил Головин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла. В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2.

С 2014 по 2018 год российский футболист выступал за московский ЦСКА.

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