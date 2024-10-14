Рублев потерял позицию в рейтинге лучших теннисистов

Российский теннисист Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (AP), обновление которого было опубликовано на официальном сайте организации.

Спортсмен опустился с шестой позиции на седьмую.

5 октября Рублев проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику, который является 65-й ракеткой мира, во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Рублев сделал 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Меншик сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал семь брейк-поинтов из 19.

Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает пятую строчку. Карен Хачанов также потерял одну позицию, опустившись на 26-е место.

Возглавляет рейтинг ATP итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл «Мастерс» в Шанхае. Испанец Карлос Алькарас идет на втором месте, замыкает тройку лучших представитель Германии Александр Зверев. Сербский теннисист Новак Джокович идет четвертым.

Ранее победивший Джоковича Синнер рассказал о влиянии скандала с допингом.