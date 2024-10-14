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Шарапова показала забавный поступок мужа во время похода в горы

Экс-теннисистка Шарапова показала, как ее муж пьет из горного ключа

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mariasharapova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией из похода в горы.

На снимке муж российской теннисистки, британский миллионер Александр Гилкс, освежается водой из горного ключа.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях шесть лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее Шарапова показала тренировку двухлетнего сына на корте.

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