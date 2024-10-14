«Оставьте умные вопросы»: Черчесов резко ответил журналистам

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов после поражения от Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций резко ответил на вопросы журналистов. Его слова приводит Metaratings.kz.

«Оставьте свои умные вопросы. Давайте поговорим о тех, кто был на поле. Забудьте фамилии, мне нужны футболисты», — заявил специалист.

Встреча завершилась поражением казахстанских футболистов со счетом 0:1.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

До этого на уровне национальных команд Черчесов работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов поздравил всех с хорошей игрой Казахстана после поражения.