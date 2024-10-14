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Бетербиев обратился к Биволу после своей победы

Боксер Бетербиев поблагодарил Бивола за хороший бой

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Aleksander Polyakov/Global Look Press

Абсолютный чемпион мира, российский боксер Артур Бетербиев в своем Telegram-канале обратился к соотечественнику Дмитрию Биволу после их объединительного поединка.

«Атмосфера во время боя, условия для подготовки — все было на высшем уровне. Отдельно хочу поблагодарить Его Превосходительство председателя Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейха. Дмитрий, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, что в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию», — написал Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее судей боя Бетербиева и Бивола обвинили в непрофессионализме.

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