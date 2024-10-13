Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Стали известны результаты матчей четвертого тура Лиги наций

close
Lee Smith/Reuters

Завершился игровой день четвертого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

В первом матче игрового дня сборная Казахстана, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов, проиграла национальной команде Словении со счетом 061. Это поражение стало третьим подряд для казахстанских футболистов в текущем розыгрыше Лиги наций. Сборная Англии после сенсационного поражения от Греции в матче прошлого тура обыграла на выезде соперников из Финляндии, игра завершилась со счетом 3:1.

Национальная команда Армении уступила Северной Македонии со счетом 0:2, после чего с поста главного тренера армянской команды был уволен украинский специалист Александр Петраков.

Мальта оказалась сильнее Молдавии, игра завершилась со счетом 1:0. Сборные Лихтенштейна и Гибралтара победителя не выявили и мячей не забили. Австрия разгромила Норвегию, на табло был зафиксирован счет 5:1. Греция со счетом 2:0 переиграла Ирландию, а Фраерские острова и Латвия сыграли вничью — 1:1.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего игрока в истории.

Все новости на тему:
Лига наций
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами