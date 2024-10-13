Известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Завершился игровой день четвертого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

В первом матче игрового дня сборная Казахстана, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов, проиграла национальной команде Словении со счетом 061. Это поражение стало третьим подряд для казахстанских футболистов в текущем розыгрыше Лиги наций. Сборная Англии после сенсационного поражения от Греции в матче прошлого тура обыграла на выезде соперников из Финляндии, игра завершилась со счетом 3:1.

Национальная команда Армении уступила Северной Македонии со счетом 0:2, после чего с поста главного тренера армянской команды был уволен украинский специалист Александр Петраков.

Мальта оказалась сильнее Молдавии, игра завершилась со счетом 1:0. Сборные Лихтенштейна и Гибралтара победителя не выявили и мячей не забили. Австрия разгромила Норвегию, на табло был зафиксирован счет 5:1. Греция со счетом 2:0 переиграла Ирландию, а Фраерские острова и Латвия сыграли вничью — 1:1.

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