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«Он уникален»: тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал лучшего игрока в истории

Тренер Гвардиола назвал Месси лучшим футболистом всех времен

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Carl Recine/Reuters

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Хосеп Гвардиола заявил, что считает нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X со ссылкой на Che Tempo Che Fa.

«Лео Месси — лучший футболист всех времен… Я не могу представить себе кого-то похожего на Месси. Он уникален», — заявил специалист.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых. Вместе с командой он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды — Лигу чемпионов.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».

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