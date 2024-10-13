Рефери поздравил Бивола с победой после боя с Бетербиевым

Тренер российского боксера Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что сразу после боя с соотечественником Артуром Бетербиевым к ним подошел рефери и поздравил с победой. Его слова приводятся в Telegram-канале «Ушатайка».

«Мы в победе не сомневались. Когда бой закончился, к нам с уверенностью подошел рефери в ринге – самый близкий человек к бою – и сказал: «Поздравляю с победой». Да, сразу после боя рефери подошел и поздравил Диму с победой. И меня поздравил: «Молодцы, очень здорово», — заявил он.

В ночь с 12 на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее Бивол отказался говорить о своем поражении в бою с Бетербиевым.