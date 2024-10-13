Казахстан с Черчесовым проиграл третий матч подряд

Сборная Казахстана проиграла национальной команде Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Казахстане, завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный гол в этом поединке оформил Ян Млакар с передачи Эрика Янжи на 55-й минуте игры.

Сборная Казахстана, которую тренирует российский специалист Станислав Черчесов, проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения Австрии (0:4) и снова Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

До этого на уровне национальных команд Черчесов работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Федерация футбола Казахстана заявила о доверии к Черчесову.