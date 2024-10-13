«Стареет»: названа причина отсутствия голов у Овечкина в первом матче НХЛ

Советский хоккеист Владимир Крикунов объяснил, почему российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел поразить ворота «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Абсолютно нормальная ситуация, что Овечкину не удалось отметиться бросками. Он только вкатывается в сезон, надо почувствовать себя в этой игре. Может, еще один матч такой будет, а затем попрет. Конечно, он стареет, как и любой человек. Это естественно, ничего удивительного», — заявил Крикунов.

«Вашингтон» проиграл со счетом 3:5, а Овечкин отметился голевой передачей.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее дубль Артемия Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой».