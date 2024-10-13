Стали известны подробности о травме 17-летнего испанского вундеркинда

17-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль избежал серьезной травмы в поединке Лиги наций с национальной командой Дании. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент 17-летний футболист чувствует себя лучше, чем накануне. При этом издание Diario Sport отмечает, что «Барселона», за которую выступает Ямаль, хочет отозвать футболиста из сборной. По информации AS, с Сербией в Лиге наций Ямаль не сыграет.

Изначально издание Revelo сообщило, что Ямаль получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок и грубой игры со стороны датских футболистов. Футболист сильно хромал, когда покидал стадион.

Сборная Испании обыграла национальную команду Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В четвертом туре испанские футболисты дома сразятся с соперниками из Сербии, игра состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее гол Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Польшу в матче Лиги наций.