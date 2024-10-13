Сборная Кубы хочет взять реванш у России

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс заявил, что национальная команда страны хочет сыграть ответный матч со сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Хотели бы сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», — заявил Эрранс.

20 ноября 2023 года состоялся первый товарищеский матч России и Кубы в Волгограде, в котором команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 8:0. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что самый дорогой футболист мира может сменить команду.