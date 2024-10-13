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В Саудовской Аравии хотят реванш между Бетербиевым и Биволом

В Саудовской Аравии готовы провести реванш между Бетербиевым и Биволом

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AP

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что считает результат боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола «не совсем справедливым» и готов провести ответную встречу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журналиста Майкл Бенсона.

«Я сосредоточусь и постараюсь провести реванш. Если они согласятся, мы это сделаем», — заявил аш-Шейх.

Поединок Бетербиева и Дмитрия Бивола продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Ранее президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем 2024 года.

Ранее Николай Валуев назвал историческим бой между Биволом и Бетербиевым.

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