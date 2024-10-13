«Не живем, а выживаем»: российский клуб находится в трудном финансовом положении

Директор саратовского футбольного клуба «Сокол» Алексей Потапов заявил о трудном финансовом положении команды. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча Первой лиги.

«По бюджету мы должны находиться в таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Три игры проведены безобразно, и хочется извиниться перед болельщиками за это. Надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались», — заявил Потапов.

В матче 14-го тура московское «Торпедо» обыграло саратовский «Сокол» дома со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились защитники Сергей Бородин и Ираклий Манелов, а также полузащитники Владислав Галкин и Равиль Нетфуллин. Последний оформил в этой встрече дубль, один раз реализовав пенальти.

После этой победы «Торпедо» вышло в лидеры Первой лиги, набрав 26 очков в 14 встречах. Сместить их может тульский «Арсенал», который имеет 25 баллов и в эти минуты играет против «Сочи».

«Сокол» идет на 14-м месте с 15 очками после 14 игр. «Тюмень», ниже которой должны идти саратовцы по словам Потапова, занимает последнюю, 18-ю строчку, имея всего шесть баллов. Отставание от всех практически двукратное.

Ранее сообщалось, что самый дорогой футболист мира может сменить команду.