Конор Макгрегор назвал дату следующего боя и соперника

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор назвал дату следующего боя и своего соперника. Слова спортсмена приводит Bloody Elbow.

«Следующий поединок пройдет 1 февраля 2025 года. Кто соперник? Хукер», — заявил Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что вернется в октагон в 2025 году.

14 июня стало известно, что бой Макгрегора и Майкла Чендлера отменен. Глава UFC Дана Уайт заявил, что причиной отмены поединка, который должен был состояться 30 июня в Лас-Вегасе, стала травма Макгрегора.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее ирландский боксер заявил, что Макгрегор зашел слишком далеко.