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Стало известно, сколько Овечкину нужно забросить шайб для рекорда

РИА Новости: Овечкину осталось забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд Гретцки

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Seth Wenig/AP

Российскому нападающему «Вашингтона Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд канадского форварда Уйэна Гретцки — 894 гола. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянину принадлежат несколько рекордов: по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве (312), в овертаймах (26), в пустые ворота (57) и другие.

Издание B/R Open Ice отмечало, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби включил Овечкина и Гретцки в идеальную команду.

9 октября сообщалось, что Овечкин занял третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги по версии Forbes. Овечкин зарабатывает $16 млн в год. $11 млн Овечкин получает по контракту с «Вашингтоном», еще $5 млн — от активностей вне льда.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф.

Ранее Овечкин заявил, что «Вашингтону» не хватает мастеров.

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