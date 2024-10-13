Американская теннисистка установила уникальное достижение

Четвертая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф установила антирекорд по количеству двойных ошибок в сезоне-2024 в полуфинальном матче на турнире в Ухане.

Спортсменка уступила Арине Соболенко из Белоруссии. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 4:6. В ходе игры Гауфф допустила 21 двойную ошибку — это стало новым рекордом в нынешнем году.

В финальной встрече Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвень. В своем полуфинале она обыграла соотечественницу Ван Синьюй со счетом 6:3, 6:4.

В прошлом сезоне подобные проблемы на подаче испытывала и Соболенко. Она постоянно входила в топы по совершенным двойным ошибкам в 2018 и 2019 годах. В 2020 и 2021 она заняла первое место по этому показателю. В матче против Гауфф Соболенко ошиблась на подаче всего дважды.

В мужском китайском турнире, который проходит в Шанхае, в финале встретятся экс-первая и действующая первая ракетки мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

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