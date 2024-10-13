Гол Роналду помог Португалии обыграть Польшу в матче Лиги наций

Сборная Португалии обыграла национальную команду Польши в третьем туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме португальцы дважды огорчили соперника: отличились полузащитник Бернарду Силва на 26-й минуте и нападающий Криштиану Роналду на 37-й минуте. Полякам удалось отыграть один мяч усилиями хавбека Петра Зелиньского на 78-й минуте, однако защитник Ян Беднарек забил в собственные ворота на 88-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Португалия и Польша выступают в Лиге A в группе 1 вместе с национальными сборными Хорватии и Шотландии. Португальцы продолжают лидировать — они выиграли три встречи из трех и набрали девять очков. Польша идет на третьей строчке, в их активе три очка.

В четвертом туре сборная Португалии сыграет на выезде с Шотландией. Игра состоится 15 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Национальная сборная Польши в тот же день сыграет дома с Хорватией, матч начнется также в 21:45 мск.

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