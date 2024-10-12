Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава «Локомотива» рассказал, как повысить интерес к футболу

Наумов: «Акрон» взял Дзюбу, и зрители пошли, люди идут смотреть на звезд

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов привел в пример «Акрон», отвечая на вопрос о том, как повысить интерес к футболу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Нас заблокировали, из-за этого мы меньше видим легионеров топ-уровня, таких, как Халк или Малком. Все-таки люди идут на звезд смотреть, Вот «Акрон» взял Дзюбу и сразу зрителей на матчах стало много», — заявил Наумов.

Дзюба подписал с тольяттинским «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

5 октября «Акрон» в 12-м туре Российской премьер-лиге сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч тольяттинская команда пропустила на 90+4-й минуте матча. Сам Дзюба результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюба заявил, что ушел из «Спартака» из-за зарплаты.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами