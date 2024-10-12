Экс-глава «Локомотива» рассказал, как повысить интерес к футболу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов привел в пример «Акрон», отвечая на вопрос о том, как повысить интерес к футболу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Нас заблокировали, из-за этого мы меньше видим легионеров топ-уровня, таких, как Халк или Малком. Все-таки люди идут на звезд смотреть, Вот «Акрон» взял Дзюбу и сразу зрителей на матчах стало много», — заявил Наумов.

Дзюба подписал с тольяттинским «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

5 октября «Акрон» в 12-м туре Российской премьер-лиге сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч тольяттинская команда пропустила на 90+4-й минуте матча. Сам Дзюба результативными действиями не отметился.

Ранее Дзюба заявил, что ушел из «Спартака» из-за зарплаты.