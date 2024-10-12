В Госдуме заявили, что из-за драки с участием Литвина Медиалигу могут закрыть

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что инцидент с участием блогера Михаила Литвина может привести даже к закрытию Медиалиги. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Теперь могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все», — заявил Свищев.

Он также отметил, что инцидент может сказаться и на карьере самого блогера.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Ранее экс-глава «Локомотива» призвал вернуть пиво на стадионы.