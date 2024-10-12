«Шулшер»: Ротенберг оговорился, называя идеального игрока для замены

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг, отвечая на вопрос о маленьком игровом времени нападающего команды Ивана Демидова, назвал игрока, который идеально выходит на замену. Об этом специалист заявил на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста».

«Помните такого игрока — Шулшер? Его называли «golden substitute», знаете, что это? Правильно, золотая замена. Ему Фергусон давал две минуты и он забивал победный гол», — заявил Ротенберг.

Речь шла о экс-футболисте «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннаре Сульшере по прозвищу «super-sub» (суперзапасной), который выступал за английский клуб с 1996 по 2007 год.

СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2. Демидов провел на площадке 6 минут 50 секунд.

После 15 игр СКА занимает третье место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 19 очков после 15 игр. «Автомобилист» идет вторым на Востоке, набрав 20 баллов за 16 встреч.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Ротенберг пожаловался на дискриминацию по нацпризнаку в российском хоккее.