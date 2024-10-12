Шефа Ивлева не пустили на матч команды, за которую он болеет 50 лет

Известного шефа Константина Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все закончилось тем, что меня не пустили. Не пустили даже с двухлетним ребенком, который захотел в туалет. Конечно, хочу извиниться, хотя и не виноват. Грустно, что в клубе, за который я болею 50 лет, работают неадекватные люди», — заявил Ивлев.

Он рассказал, что приехал на игру раньше, чем можно запускать болельщиков по регламенту. Ивлев расстроился и разругался с охраной.

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» со счетом 4:2. После 15 матчей бело-голубые идут на восьмой строчке Западной конференции, находясь на грани попадания в плей-офф. «Салават Юлаев» — седьмой на Востоке, у них 14 очков после 12 игр.

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