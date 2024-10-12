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Шефа Ивлева не пустили на матч команды, за которую он болеет 50 лет

Шеф Ивлев пожаловался, что его не пустили на матч чемпионата КХЛ

Известного шефа Константина Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все закончилось тем, что меня не пустили. Не пустили даже с двухлетним ребенком, который захотел в туалет. Конечно, хочу извиниться, хотя и не виноват. Грустно, что в клубе, за который я болею 50 лет, работают неадекватные люди», — заявил Ивлев.

Он рассказал, что приехал на игру раньше, чем можно запускать болельщиков по регламенту. Ивлев расстроился и разругался с охраной.

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» со счетом 4:2. После 15 матчей бело-голубые идут на восьмой строчке Западной конференции, находясь на грани попадания в плей-офф. «Салават Юлаев» — седьмой на Востоке, у них 14 очков после 12 игр.

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