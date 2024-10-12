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«Ахмат» выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Грозном

ФК «Ахмат» выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Грозном

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Телеграм-канал «МЧС России»

Футбольный клуб «Ахмат» выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале команды.

«Футбольный клуб «Ахмат» выражает соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении.

12 октября сообщалось о том, что жилой дом в Грозном получил повреждения при взрыве цистерны на автозаправочной станции (АЗС).

Также известно, что погибли четыре человека — Банати Насуханова (1999 года рождения), Алет Ибрагимова (2018 года рождения), Умалат Ибрагимов (2020 года рождения) и Илья Брюхачев (1989 года рождения).

Последний — водитель взорвавшегося на заправке «КамАЗа». Все остальные погибли от прокатившейся цистерны, отброшенной взрывной волной.

Владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М. Его местонахождение устанавливается.

Ранее блогера Михаила Литвина задержали после нападения на болельщика.

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