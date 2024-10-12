Стали известны результаты второго дня молодежного первенства мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо проходит в кипрском городе Ларнака. Второй соревновательный день уже завершился, информация об этом была опубликована на официальном сайте Международной федерации самбо.

У девушек в весе 47 кг золотую медаль выиграла Анастасия Попова, 50 кг — София Солуянова. Обладательницей золотой медали в весе 54 кг стала Валерия Козлова, а 65 кг — Елизавета Богордаева. Также золотые медали во второй день выиграли Екатерина Фадеева (72 кг), Кристина Коновалова (80 кг) и Кира Сафонова (+80 кг).

У юношей золото в весе 64 кг выиграл Ильдар Алимов, 71 кг — Эдуард Арбузов. Также золотыми медалистами стали Адемиркан Тамбиев (79 кг), Даниил Морозов (88 кг), Владимир Досяк (98 кг) и Максим Лебедев (+98 кг).

Кадеты и юниоры в спортивном и боевом самбо разыграют комплекты наград в 55 весовых категориях на турнире, генеральным партнером которого является «Роснефть», а официальным — банк ВТБ.

Ранее стало известно, где состоится чемпионат мира по пляжному самбо.