Блогер Литвин задержан после нападения на болельщика

Полиция задержала блогера Михаила Литвина после нападения на болельщика во время матча его команды с футболистами СКА Ростов-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

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