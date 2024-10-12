Названа причина, по которой с российского футбола не снимают санкции

Чиновникам Международной федерации футбола (УЕФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (ФИФА) невыгодно снимать санкции с российского футбола, поскольку за счет рестрикций они имеют рычаги воздействия. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший полузащитник московского «Локомотива» Иван Старков.

«Не секрет, что футбол уже давно не спорт, а политика. В данной ситуации чиновники понимают, что за счет спорта можно иметь какие-то рычаги воздействия. И нас будут держать под санкциями до последнего. Но наше правительство и руководство нашего футбола делает все, чтобы сборная быстрее вернулась на международную арену», — сказал Старков.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого времени россияне проводят только товарищеские матчи.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее Старков заявил, что сборная России должна играть с любыми соперниками.