Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Барселона» продолжает выплачивать Месси долги

Mundo Deportivo: Месси продолжает получать выплаты от «Барселоны»

close
Trevor Ruszkowski/Reuters

«Барселона» еще не рассчиталась по долгам с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб продолжает платить Месси, а также Серджи Бускетсу и Жорди Альбу. У «Барселоны» есть задолженность по зарплате, выплата которой была отложена во время пандемии коронавируса. Общая сумма задолженности была включена в отчетность за финансовый год – 2020/21, на условия деятельности «Барселоны» в текущем году она влияния не оказывает.

«Барселона» рассчитается перед своим бывшим капитаном в конце сезона-2024/25.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее Месси опубликовал первый пост после завоевания 46-го трофея в карьере.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами