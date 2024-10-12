«Барселона» продолжает выплачивать Месси долги

«Барселона» еще не рассчиталась по долгам с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб продолжает платить Месси, а также Серджи Бускетсу и Жорди Альбу. У «Барселоны» есть задолженность по зарплате, выплата которой была отложена во время пандемии коронавируса. Общая сумма задолженности была включена в отчетность за финансовый год – 2020/21, на условия деятельности «Барселоны» в текущем году она влияния не оказывает.

«Барселона» рассчитается перед своим бывшим капитаном в конце сезона-2024/25.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее Месси опубликовал первый пост после завоевания 46-го трофея в карьере.