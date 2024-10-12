«Хочу забивать «грязные» голы»: Малкин заявил, что следит за Овечкиным

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что стал внимательно следить за игрой своего соотечественника и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит The Athletic.

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идет к сетке, подбирает отскоки. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге. Вокруг ворот. Я хочу больше играть там, забивать «грязные» голы», — рассказал Малкин.

«Питтсбург» уже провел два матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:6 и обыграл «Детройт Рэд Уингз» с результатом 6:3. Малкин отдал 800-ю голевую передачу в матче против «Детройта». В этой игре он отдал два результативных паса. Малкин стал первым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» с Овечкиным сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Малкин высказался о 800-й голевой передаче в карьере.