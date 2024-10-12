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Экс-игрока сборной Мексики обвинили в попытке изнасилования сестры

Экс-игрок сборной Мексики Бланко обвинен в попытке изнасилования сводной сестры

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Global Look Press

Бывший футболист сборной Мексики Куаутемок Бланко обвиняется в попытке изнасилования, на него подан судебный иск. Об этом пишет Marca.

По информации СМИ, потерпевшей является сводная сестра Бланко. На момент предполагаемого инцидента заявительница занимала должность в Секретариате экономического развития и труда. Экс-игрок, который с 2018 по 2024 год был губернатором штата Морелос, угрожал, что женщина лишится своей должности, если решит придать огласке произошедшее или обратится в суд.

Попытка действий насильственного сексуального характера была совершена в правительственной резиденции.

В своей клубной карьере Бланко выступал за мексиканскую «Америку» и испанский «Вальядолид». В составе национальной мексиканской команды он провел 119 поединков, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей. Такой голевой показатель стал третьим в истории команды.

Бланко — единственный мексиканский игрок, завоевавший международные награды Международной федерации футбола — «Серебряный мяч» и «Серебряная бутса» в Кубке конфедераций 1999.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» выразили сожаление о продаже ранее обвиненного в изнасиловании футболиста.

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