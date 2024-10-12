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Отказ украинских киберспортсменов пожать руки россиянам связали со страхом

Депутат Свищев связал со страхом отказ украинских игроков жать руки россиянам

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что отказ киберспортсменов украинской команды Natus Vincere пожимать руки соперникам из российского коллектива Virtus.pro на турнире по Counter-Strike 2 в Бразилии связан со страхом. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Причина в тех чиновниках, которые пугают своих спортсменов. Ни для кого не секрет, что спортсменам, которые выезжают за рубеж и участвуют в матчах против россиян, четко указано, чтобы они никогда и ни при каких обстоятельствах не пожимали руки и не фотографировались с соперниками из России», — заявил Свищев.

Перед игрой литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс подошел к спортсменам из российской команды Давиду Даниеляну и Петру Болышеву, чтобы обменяться с ними приветствиями и удариться кулаками, однако уже после противостояния он и украинец Игорь Жданов отказались подойти к российским соперникам.

Поединок завершился победой украинской команды со счетом 2:0.

Перед стартом летних Олимпийских игр — 2024 в Париже глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что представителям Украины запрещено приветствовать соперников из России.

Ранее украинскую чемпионку Олимпиады по биатлону дисквалифицировали за допинг.

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