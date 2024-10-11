Стали известны результаты всех матчей в Лиге наций

Завершился игровой день третьего раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

Первым запуском стоял один матч. В нем сборная Эстонии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:1.

Сборные Германии и Нидерландов испытали трудности в гостевых встречах тура. Немцы обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:1, однако им отменили три гола и удалили тренера, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. Нидерланды сумели спасти одно очко в матче против венгров. Оставшись в меньшинстве, им удалось счет сравнять.

Также Исландия сыграла вничью с Уэльсом со счетом 2:2, Турция обыграла Черногорию 1:0, Чехия — Албанию со счетом 2:0. Украина обыграла Грузию со счетом 1:0, «Газета.Ru» также вела онлайн-трансляцию событий в поединке.

Еще в одной встрече миром разошлись сборные Словакии и Швеции. Их матч завершился со счетом 2:2.

Третий тур Лиги наций продлится до 12 октября. С 13-го числа в рамках турнира сборные сыграют четвертый тур, он продлится до 15 октября. После чего международная пауза для сборных в октябре будет завершена.

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