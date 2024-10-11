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Украина обыграла Грузию в матче Лиги наций

Сборная Украины обыграла Грузию в Лиге наций со счетом 1:0

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Kacper Pempel/REUTERS

Сборная Украины обыграла национальную команду Грузии в третьем туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энея» в Познани, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом противостоянии забил нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик на 35-й минуте. Грузины могли отыграться в концовке встречи, но гол на Зурико Давиташвили 89-й минуте был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Украина и Грузия выступают в Лиге B в группе 1 вместе с национальными сборными Чехии и Албании. Несмотря на победу украинцев, они остались на последнем месте в своем квартете. У них стало три очка и они сравнялись с командой Албании. Грузия, несмотря на поражение, остается во главе группы, у них шесть очков. Однако, их догнала сборная Чехии.

В четвертом туре украинские футболисты сразятся с соперниками из Чехии, игра состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Национальная сборная Грузии в тот же день сыграет с Албанией, матч начнется раньше — 19:00 мск.

Ранее Греция сенсационно обыграла Англию в Лондоне.

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