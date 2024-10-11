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«Сколько алиментов в месяц платит»: Сафонов рассказал, как оценить «крутость» голкипера

Сафонов пошутил, что «крутость» вратаря зависит от количества алиментов

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PSG

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов шуткой ответил на вопрос о том, как определить «крутость» голкипера. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на шоу «Ты кто такой».

«А как определяется, крутой вратарь или нет, помимо того, что он мячи все ловит? Сколько алиментов в месяц платит», — заявил Сафонов.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ».

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