Тренер Слишкович хочет вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на вопрос о желании вернуться в московский «Спартак». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Мечтаю ли я вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?» — заявил он.

7 октября экс-тренер «Спартака» Слишкович возглавил «Оренбург», сменив на этом посту Давида Деограсию.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24.

Деограсия возглавил «Оренбург» летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. С марта 2023 года специалист работал в академии оренбургского клуба.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в Российской премьер-лиге (РПЛ), ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже пятнадцати матчей.

Ранее экс-игрок заявил, что тренера «Спартака» Деяна Станковича перехвалили.