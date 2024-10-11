Президент РПЛ раскрыл повестку заседания комитета УЕФА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сможет посетить октябрьское заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит ТАСС.на котором обсудят новые требования к инфраструктуре арен.

«Удалось найти окно в графике, на заседание поеду. Прежде всего речь о новых требованиях регламентов УЕФА к инфраструктуре стадионов и безопасности», — заявил Алаев.

Апрельское заседание глава РПЛ пропустил по личным причинам.

Последние шесть розыгрышей чемпионата России победителем становился петербургский «Зенит». В текущем сезоне сыграно уже 11 туров, лидером стал «Краснодар», который набрал 27 очков. Такое же количество у идущего вторым московского «Локомотива», а клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке, набрав на балл меньше.

Четвертым идет московский ЦСКА, набравший 20 баллов. Такое же количество очков у идущего пятым столичного «Динамо», а «Спартак» расположился на шестой позиции, имея 19 очков.

В чемпионате России начинается двухнедельная пауза, связанная с матчами национальных сборных. 12-й тур Российской премьер-лиги стартует 19 октября.

Ранее Алаев заявил о стремлении увеличить количество молодой аудитории.