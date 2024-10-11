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Плющенко назвал место российских фигуристов в случае допуска на международные старты

Плющенко: если мы выйдем сейчас на международную арену — мы обыграем всех

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российские спортсмены будут занимать первые места, если их допустят до международных стартов прямо сейчас. Его слова приводит Sport24.

«Если мы выйдем сейчас на международную арену, мы обыграем всех. В мужском одиночном катании не факт, но в топ-3 можно войти. Парное катание у нас всегда было сильное. Можно бороться. Танцы — отдельный вид спорта», — заявил Плющенко.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Евгения Медведева рассказала о соперничестве с Алиной Загитовой.

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